Москва8 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявляя, что хочет напиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, демонстрирует мышление алкоголика. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU.

Он, видишь ли, просто как забулдыга мечтает напиться. Как может человек с таким мышлением даже позволять себе напоминать о том, что он находится на одном из ключевых постов… Даже уровень мышления у него как у какого-то забулдыги, спивающегося при том, а не государственного деятеля пояснил Онищенко

Ранее Рютте публично объявил, что после завершения конфликта на Украине хочет "напиться вдрызг" где-нибудь в швейцарских Альпах в компании Зеленского.