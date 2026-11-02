Москва2 ноя Вести.Квашеная капуста вредна пациентам с высоким давлением и людям с нездоровыми почками, сообщил "Абзацу" академик РАН Геннадий Онищенко. Все дело в избытке соли - натрий задерживает воду в организме, а лишняя жидкость в тканях создает нагрузку на сердце и приводит к отекам.

Квашеная капуста способна повышать кислотность желудочного сока, из-за чего людям с чувствительным пищеварением стоит соблюдать осторожность. Достаточно просто ограничить размер порции и не переедать напомнил доктор

Ранее академик Анищенко рассказывал о пользе квашеной капусты, в частности, она укрепляет иммунитет.