Онколог заявил, что у Лерчек есть шанс на ремиссию

Онколог оценил состояние больной раком Лерчек и ее шансы на выздоровление Онколог заявил, что у Лерчек есть шанс на ремиссию

Москва26 ноя Вести.Онколог Евгений Черемушкин оценил шансы блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на выздоровление. В беседе с aif.ru он заявил, что в ее состоянии ремиссия вполне возможна.

По словам эксперта, метастазы, которые обнаружили у блогера в оболочках головного мозга – это естественный ход событий при онкологии. Когда человек болеет долго, метастазы поражают нестандартные органы, такие как надпочечник, глазное яблоко или головной мозг. Это признаки распространения опухоли и развития ее устойчивости к лечению.

Прогноз не самый благоприятный, но шанс у больного даже с такими метастазами остается заявил онколог

Он добавил, что CAR-T-терапия – один из самых новых методов, который применяется для лечения лимфом и лейкозов, но в случае с онкологией он является экспериментальным – поможет или нет, зависит от индивидуальных особенностей.