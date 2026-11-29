Москва29 нояВести.Бабушку могут назначить опекуном детей из семьи в Вологде, где от истощения погибла девочка. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Антонина Федорова в соцсети "ВКонтакте".
Ведется работа с бабушкой по установлению опеки. Готовятся документы для того, чтобы дети поехали в санаторийговорится в публикации
Уточняется, что многодетные родители заключены под стражу до 25 января 2027 года. Один ребенок остается в реанимации, но его состояние стабильно, есть улучшение. Остальные дети также лежат в больнице.
Ранее стало известно, что родители не отрицают причастность к смерти пятилетней дочери. По версии следствия, ее лишали пищи в течение долгого времени, что привело к истощению.