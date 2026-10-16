Оперный певец и старший брат Ильдара Абдразакова стал народным артистом РФ Путин присвоил певцу Абдразакову звание народного артиста

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста РФ Аскару Абдразакову — солисту Башкирского государственного театра оперы и балета и старшему брату директора Михайловского театра Ильдара Абдразакова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что артист удостоен почетного звания за заслуги в области искусства.

Аскар Абдразаков — оперный певец, обладатель двух наград Grammy и премии Oscar della Lirica, а также лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". В его репертуаре — ведущие партии в операх Моцарта, Верди, Чайковского, Россини и других композиторов.

Он родился 11 июля 1969 года в Уфе, окончил Уфимский государственный институт искусств (класс Миляуши Муртазиной), затем обучался в аспирантуре Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

За карьеру Абдразаков выступал на сценах ведущих мировых театров, среди которых "Ла Скала" (Милан), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), парижский театр "Шатле", "Реал" (Мадрид), "Лисео" (Барселона) и другие.

В 2021 году Абдразакову было присвоено звание заслуженного артиста России. Он является членом Союза кинематографистов России. Также награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации "За веру и служение Отечеству".

21 июня 2026 года Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Владимиру Конкину.