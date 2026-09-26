Певец Абдразаков рассказал, как пришел в оперу Абдразаков: я начал учиться пению, чтобы исполнять песни Пахмутовой

Москва26 сен Вести.Художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, народный артист РФ Ильдар Абдразаков рассказал, как пришел в оперу и учился пению, несмотря на то, что был отчислен из музыкальной школы. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Певец вспомнил, как в детстве его выгнали из музыкальной школы, сказав родителям, что у него нет музыкального слуха.

Взяли и выгнали. Мой папа тогда пришел в школу, ему говорят: "Не нужно вашему сыну учиться в музыкальной школе. Нет у него слуха" вспомнил Абдразаков

Артист не бросил музыкальные занятия, разучивал дома басовые партии и пел любимые песни.

Я в оперу даже не мечтал идти и не хотел идти. Я пошел учиться пению для того, чтобы петь такие песни патриотические, петь песни Александры Николаевны Пахмутовой. И вот одно, второе, третье, потом меня пригласили в театр. Мне дали партию осла, в "Бременских музыкантах". Ну это шикарно! Наконец, это моя мечта была сказал Абдразаков

Ранее Абдразаков заявил, что у России еще остались друзья среди западных партнеров в культурной сфере, однако на данный момент существует некая преграда, которая мешает полноценному возобновлению отношений.