Москва21 июн Вести.Самым бюджетным супом текущего лета является свекольник. К такому выводу пришли представители торговой сети "Ашан", расчеты которых приводит РИА Новости.

Лидером по доступности стал свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи — 200 граммов обойдутся в 38 рублей