Москва21 июнВести.Самым бюджетным супом текущего лета является свекольник. К такому выводу пришли представители торговой сети "Ашан", расчеты которых приводит РИА Новости.
Лидером по доступности стал свекольник: приготовление одной порции (250 мл) по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из четырех человек — в 108 рублей. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи — 200 граммов обойдутся в 38 рублейговорится в публикации
Согласно расчетам специалистов, порция классической русской окрошки с квасом обойдется минимум в 49,5 рубля, с кефиром — в 51,5 рубля. Самый дорогой ингридиент — вареная колбаса (40 рублей за 120 граммов).