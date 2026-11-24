Москва24 нояВести.Большинство жителей Германии (53%) против дальнейшего оказания военной поддержки Украине. Это следует из данных опроса исследовательской компании Forsa для Körber Foundation.
По результатам опроса, за год доля немцев, выступающих против военной помощи Киеву, выросла с 39% до 53%, указало агентство DPA.
Еще 48% участников опроса не согласны с тезисом, что Украина в противостоянии с РФ якобы защищает безопасность Европы. 61% респондентов считает, Европа и, в частности, Германия недостаточно делают для продвижения мирных переговоров по Украине.
Кроме того, 48% опрошенных считают, что Германии стоит показывать больше сдержанности, реагируя на международные кризисы.