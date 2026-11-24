DPA: более половины жителей Германии выступили против военной помощи Киеву

Опрос показал, как немцы относятся к военной помощи Киеву DPA: более половины жителей Германии выступили против военной помощи Киеву

Москва24 ноя Вести.Большинство жителей Германии (53%) против дальнейшего оказания военной поддержки Украине. Это следует из данных опроса исследовательской компании Forsa для Körber Foundation.

По результатам опроса, за год доля немцев, выступающих против военной помощи Киеву, выросла с 39% до 53%, указало агентство DPA.

Еще 48% участников опроса не согласны с тезисом, что Украина в противостоянии с РФ якобы защищает безопасность Европы. 61% респондентов считает, Европа и, в частности, Германия недостаточно делают для продвижения мирных переговоров по Украине.

Кроме того, 48% опрошенных считают, что Германии стоит показывать больше сдержанности, реагируя на международные кризисы.