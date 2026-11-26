"Известия": курица подешевела в опте после длительного роста

Оптовая цена курицы стала ниже "Известия": курица подешевела в опте после длительного роста

Москва26 ноя Вести.Средняя цена тушки бройлера в опте в период с 16 по 22 ноября стала ниже на 3%, чем на прошлой неделе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства AD Libitum.

В материале сказано, что стоимость опустилась до 243 рублей за килограмм.

Это первое снижение цен как минимум с середины августа пишет издание

По информации авторов материала, при этом за год тушка стала дороже на 40%.

По мнению руководителя проектов практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Константина Власова, рост стоимости, который произошел до снижения, объясняется сокращением производства мяса птицы. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает, что на росте цены сказалось накопленное увеличение расходов производителей на корма и другое.

Топ-менеджер крупной продовольственной компании рассказал, что возможности для дальнейшего роста цены курицы в опте ограничены.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали о снижении стоимости мандаринов.