Москва5 окт Вести.Марину Смирнову, бывшую гражданскую жену актера Даниила Воробьева, обвиняют по трем уголовным делам на фоне гражданского спора бывших сожителей об алиментах для общей дочери. Об этом пишет MK.RU.

Издание опубликовало подробности уголовных дел, ссылаясь на источники. Согласно тексту публикации, Смирнову обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Воробьев написал на бывшую возлюбленную заявление в полицию по поводу переписок, которые та прочитала в его телефоне… Марина Смирнова в свое оправдание утверждает, что сам же Воробьев и отдал ей свой старый телефон, а личную переписку она прочла случайно. По словам девушки, в ней она обнаружила доказательства измен актера в период их отношений говорится в публикации

Ранее стало известно, что Воробьев и Смирнова судятся в Костроме за определение места жительства общей дочери, а также размер алиментов. Заседание по этому спору назначено на 20 октября.