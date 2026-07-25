Орбан по-русски произнес цитату из романа Чернышевского "Что делать?" Орбан на русском процитировал Чернышевского, говоря о ситуации в Венгрии

Москва25 июл Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал роман Николая Чернышевского "Что делать?". Причем сделал это на русском языке.

Орбан выступал в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью. Он задался вопросом о том, как "вернуть Венгрии ее форму жизни", чтобы граждане страны "могли чувствовать себя дома".

Или: что делать? добавил он по-русски

Бывший премьер отметил, что после смены власти в Венгрии сложилась ситуация, при которой путь европейской республики определяют Брюссель, США и Польша. При этом большая часть электората партии "Тиса" до сих пор находятся в состоянии "экономической эйфории": они верят, что у них еще будет возможность меньше работать и получать при этом меньше денег.

Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези подчеркнул Орбан

Ранее бывший премьер негативно высказался о политическом пути, по которому его преемник Петер Мадьяр ведет страну. По его словам, такими темпами Венгрия превратится в "Венесуэлу, но без нефти".