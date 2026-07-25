Москва25 июлВести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал роман Николая Чернышевского "Что делать?". Причем сделал это на русском языке.
Орбан выступал в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью. Он задался вопросом о том, как "вернуть Венгрии ее форму жизни", чтобы граждане страны "могли чувствовать себя дома".
Или: что делать?добавил он по-русски
Бывший премьер отметил, что после смены власти в Венгрии сложилась ситуация, при которой путь европейской республики определяют Брюссель, США и Польша. При этом большая часть электората партии "Тиса" до сих пор находятся в состоянии "экономической эйфории": они верят, что у них еще будет возможность меньше работать и получать при этом меньше денег.
Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтезиподчеркнул Орбан
Ранее бывший премьер негативно высказался о политическом пути, по которому его преемник Петер Мадьяр ведет страну. По его словам, такими темпами Венгрия превратится в "Венесуэлу, но без нефти".