Орешкин допустил обновление доклада о глобальных трендах по итогам дискуссий Орешкин: доклад о будущем мировой экономики могут доработать после обсуждения

Москва17 июл Вести.Доклад Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" "Человек, технологии, глобализация: новая система координат" может быть доработан и обновлен по итогам экспертных обсуждений и анализа новых мировых тенденций. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Летних экспертных встречах в Национальном центре "Россия".

Мероприятие прошло в рамках Открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", который по решению президента России Владимира Путина проводится ежегодно. В ходе встречи участники в формате стресс-теста обсудили ключевые положения доклада, посвященного пяти мегатрендам, влияющим на развитие мировой экономики и общества.

Размышляя о завтрашнем дне, нельзя отрываться от реальности. Невозможно обсуждать перспективы развития мира вне контекста того, что происходит сегодня, но столь же невозможно строить настоящее, не думая о будущем. Именно поэтому тема Открытого диалога имеет особое значение. Его формат объединяет экспертов и участников из разных стран для обсуждения глобальных процессов и перспектив развития мира сказал Орешкин

В обсуждении приняли участие специалисты из различных сфер, а также авторы лучших эссе Открытого диалога, каждый из которых представил альтернативный взгляд на обозначенные в докладе тезисы.