Москва24 мая Вести.Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в шутку упрекнул Павла Зарубина за использование американской техники для видеосъемки. Кадры диалога приводит Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Зарубин, присутствовавший на переговорах российской и китайской делегаций в Китае, снимал происходящее на встрече сразу на несколько устройств: видео-очки, телефон, прикрепленный на груди, и две видеокамеры, одна из которых была зафиксирована за спиной журналиста.

Паша, ты обвешался американскими телефонами… Мало того, что они американские, они еще и в Индии сделаны пошутил Орешкин

Зарубин в ответ пояснил, что основная часть видеотехники была китайского производства.

По итогам переговоров в Пекине делегации России и Китая подписали 20 документов о сотрудничестве в различных сферах. Церемония проходила в присутствии лидеров двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина.