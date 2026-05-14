Маск снял видео с пейзажами Пекина, пока ждал переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Москва14 мая Вести.Американский мультимиллионер Илон Маск в ожидании начала переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина снял на видео центр Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Маск прилетел в Пекин в составе делегации США на переговоры лидеров двух стран.

По данным агентства, предприниматель ждал появления Трампа у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в китайской столице. Маск достал телефон и снял городской пейзаж на видео, повернувшись вокруг своей оси.

Трамп прибыл в Пекин 13 мая и пробудет там до 15 мая. В четверг прошли его переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых председатель КНР заявил о невозможности мира в Тайваньском проливе при независимости Тайваня.