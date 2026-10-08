SayAgency опровергло, что Уэст заработал 20 млн долларов за концерты в РФ

Организатор опроверг, что Канье Уэст заработал $20 млн за концерты в Петербурге SayAgency опровергло, что Уэст заработал 20 млн долларов за концерты в РФ

Москва8 окт Вести.Данные о том, что американский рэпер Канье Уэст заработал 20 миллионов долларов на отмененных концертах в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с РБК заявила глава агентства SayAgency Анна Субчева.

Ранее о том, что исполнитель заработал такую сумму, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. При этом, как уточнялось, речь не идет о "чистом гонораре" - из этих средств оплачиваются в том числе услуги персонала.

Это абсолютная ложь сказала Субчева

Ранее стало известно, что деньги за отмененное выступление Уэста в Петербурге начнут возвращать зрителям с 12 октября.