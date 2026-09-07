Москва7 сен Вести.Организаторы Игр кочевников в Киргизии скрыли на своих ресурсах информацию об общем медальном зачете. Это произошло из-за спора о первом месте между представителями сборных принимающей страны и Казахстана.

Министерство спорта Казахстана опубликовало статистику, где в копилку сборной попали 32 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовые медали.

Однако организаторы игр позже опубликовали таблицу, где первую строчку уже занимал Кыргызстан с 30 золотыми медалями. А количество этих наград у Казахстана сократилось до 29 штук.

В соответствии с концепцией Всемирных игр кочевников официальный медальный и общекомандный зачет среди стран не ведется. Концепция Игр основана не на соперничестве государств за место в общем рейтинге выступило с обращением Минспорта Кыргызстана

Игры кочевников прошли с 1 по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. Российские спортсмены выступали во всех дисциплинах и завоевали 34 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых.