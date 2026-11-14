Основатель CNN не завещал ни цента "любимой жене" Джейн Фонде Основатель CNN Тед Тернер не завещал ни цента экс-супруге Джейн Фонде

Москва14 ноя Вести.Ушедший из жизни в 87-летнем возрасте основатель телеканала CNN Тед Тернер не включил свою экс-супругу, 88-летннюю актрису Джейн Фонду, в заключительную версию завещания. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

В завещании сказано, что наследниками состояния Тернера являются его пятеро детей – Лора, Роберт, Ретт, Борегард и Дженни. Дети подали ходатайство о назначении их исполнителями завещания.

В судебных документах упомянуто, что Тернер был женат три раза. Первой женой была Джуди Най (брак продлился с 1960 по 1964 год), второй - Джейн Ширли Смит (1965-1988), а третьей – актриса Джейн Фонда (1991-2001).

Джейн не указана в списке наследников... несмотря на то, что она годами после развода восторженно отзывалась о своем бывшем муже... и хвалила его после его смерти говорится в материале

Издание отметило, что после развода Фонда называла Тернера своим "любимым бывшим мужем", а после его смерти говорила, что любила его всем сердцем. Как уточняет портал Spletnik, Тернер после развода тоже оставался с актрисой в хороших отношениях и называл ее "любимой женой".

После отношений с Джейн Фондой Тернер не вступал брак. В 2012 году он утверждал в интервью, что находится в отношениях одновременно с четырьмя женщинами, что, как он выразился, сложно, но легче, чем быть женатым.

Тернер умер 6 мая 2026 года. В последние годы он боролся с деменцией.