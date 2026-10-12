Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены менее чем через месяц после развода

"Сиял от счастья": Тоби Магуайр стал ведущим на свадьбе бывшей жены Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены менее чем через месяц после развода

Москва12 окт Вести.51-летний американский актер Тоби Магуайр, известный по трилогии о Человеке-пауке режиссера Сэма Рэйми, спустя менее чем месяц после развода стал ведущим на свадьбе бывшей жены. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Магуайр и дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер развелись 21 сентября. А 10 октября состоялась свадьба 49-летней Мейер с 34-летним сыном нигерийского миллиардера Джеффри Огунлеси. Мейер состоит с ним в отношениях около трех лет, летом у них родилась дочь.

Свадьба прошла в отеле Four Seasons Resort Lanai на Гавайях. Среди гостей были дети Тоби Магуайра и Дженнифер Мейер - 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис, - а также такие известные персоны шоу-бизнеса: актер Леонардо ДиКаприо с моделью Витторией Черетти, актриса Кортни Кокс, предприниматель Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес.

В материале сказано, что Тоби Магуайр стоял в первом ряду на свадьбе.

Проявив весьма необычную дружелюбную натуру, 51-летний звезда фильма "Великий Гэтсби" провел торжественную церемонию бракосочетания с участием множества звезд… Одетый в аккуратный черный костюм, Магуайр сиял от счастья, проводя церемонию, держа в руках лист бумаги сказано в материале

Издание пишет, что актер и его бывшая жена остались очень близки после расставания и считают себя лучшими друзьями.

Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер начали встречаться в 2003 году, в 2007-м поженились. В браке родились двое детей. В ноябре 2016 года супруги объявили о расставании, а в 2020 году начался их долгий бракоразводный процесс.