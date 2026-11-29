Основатель IntelliNews Арис раскритиковал условия кредита ЕС для Украины Журналист Арис назвал нереалистичным план погашения кредита Украине за счет РФ

Москва29 ноя Вести.Основатель аналитического издания Business New Europe (IntelliNews) Бен Арис в соцсети Х выразил скептицизм в отношении заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях нового кредита для Украины.

Предполагается, что Киев должен будет погасить полученный займ за счет репараций от России.

Журналист подчеркнул недопустимость выдачи желаемого за действительное при планировании долгосрочных финансовых обязательств.

По мнению Ариса, предложенная Еврокомиссией схема возврата средств является нереалистичной, а рассчитывать на подобный сценарий при формировании европейского бюджета не стоит.

Ранее профессор Павел Фельдман отметил, что Евросоюзу все тяжелее объяснять собственным гражданам, почему они должны оплачивать поддержку режима Владимира Зеленского на Украине из своего кармана.