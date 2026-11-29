Во Франции раскрыли смысл финансовых обещаний фон дер Ляйен Филиппо: фон дер Ляйен фактически признала, что Украина никогда не вернет кредит

Москва29 ноя Вести.Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перспективах возврата Киевом европейских средств.

По мнению политика, глава ЕК де-факто подтвердила, что эти деньги не будут возвращены никогда.

Одной короткой фразой Урсула фон дер Ляйен фактически признала: Киев никогда не вернёт те десятки, а вскоре и сотни миллиардов евро, которые ему передают! написал Филиппо в соцсети X

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Украина начнет возвращать переданные ей средства только после того, как Россия выплатит компенсации за нанесенный ущерб. Филиппо отметил абсурдность такого сценария, поскольку всем очевидно, что этого не случится.

А ведь всем прекрасно известно, что этого, конечно же, никогда не произойдет! Мы и дальше будем мириться с этим разорением ради того, чтобы подпитывать войну и коррупцию? Пора остановиться! резюмировал французский политик

На прошлой неделе фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит на 45 млрд евро, добавив их к ранее согласованным 90 млрд. На саммите ЕС она заявила, что такая мера якобы поможет Украине вести переговоры с Россией с позиции силы. Кроме того, глава Еврокомиссии назвала недостаточными суммарные расходы на Украину в размере €235 млрд с начала конфликта. Филиппо ранее уже называл безумием выделение дополнительных 45 млрд евро.

Три страны ЕС высказались против финансирования.