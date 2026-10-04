Москва4 окт Вести.Лауреатами международной премии "Глобальная энергия" в 2026 году стали три выдающихся исследователя. Об этом ИС "Вести" рассказал член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", основатель компании KVI Holdings Рашид Язами.

У нас была почти трехчасовая дискуссия; мы были почти близки к тому, чтобы не выбрать лауреата в одной из категорий. Но нам удалось прийти к общему решению, и мы по достоинству признали заслуги действительно блестящих ученых. Это очень справедливо. И я искренне надеюсь, премия "Глобальная энергия" станет отправной точкой для тех, кто в будущем получит Нобелевскую премию сказал он

KVI Holdings — это частная инвестиционная компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в компании. В фокусе интересов KVI Holdings — инновационные технологии, в частности, в сфере литий-ионных аккумуляторов и электротранспорта.

Рашид Язами — марокканский ученый, инженер и изобретатель, известный благодаря своей роли в разработке графитового анода для литий-ионных аккумуляторов. Его открытие стало ключевым элементом современных батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей по всему миру.