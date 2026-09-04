Основателя iSpring Ускова оправдали по делу о мошенничестве Основателя IT-компании iSpring Ускова оправдали по делу о мошенничестве

Москва4 сен Вести.Верховный суд Марий Эл отменил обвинительный приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову и оправдал его по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобы Ускова и его защитников на решение Йошкар-Олинского городского суда от 5 июня 2026 года. Суд пришел к выводу, что в действиях предпринимателя отсутствовал состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

За Усковым признали право на реабилитацию. Наложенный ранее арест на его имущество отменен.

В июне Йошкар-Олинский городской суд признал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и вынес обвинительный приговор.

Процесс по обвинению Ускова в мошенничестве в особо крупном размере длился с начала 2025 года. Уголовное дело было связано с покупкой в 2013 году земельного участка в деревне Ивановка Оршанского района Марий Эл с возможностью последующего льготного выкупа, на котором затем была построена IT-деревня. По версии следствия, земля была приобретена по заниженной цене.