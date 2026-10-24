Аргентинец расправился с возлюбленной и спрятал ее останки в холодильнике

Останки пропавшей в Аргентине девушки нашли в холодильнике Аргентинец расправился с возлюбленной и спрятал ее останки в холодильнике

Москва24 окт Вести.В Аргентине 37-летнего Пабло Эсекиэля Гомеса задержали по подозрению в убийстве своей 24-летней возлюбленной Камилы Белен Иглесиас. Останки девушки обнаружили в холодильнике в доме, где она жила с мужчиной, сообщает издание Need To Know.

Девушка пропала 2 октября, родственники заявили в полицию о ее исчезновении через несколько дней. 16 октября правоохранители приехали в дом пары и нашли в холодильнике женские останки, засыпанные гидратной известью. Это вещество способно замедлять разложение и препятствовать распространению запаха.

Подозрение пало на Гомеса. По словам сестры девушки, за несколько дней до обнаружения останков мужчина связался с ней и рассказал, что 5 октября поссорился с возлюбленной. По его версии, после конфликта женщина ушла из дома и перестала отвечать на сообщения.

Мужчину арестовали 19 октября, он не оказывал сопротивление. Иглесиас и Гомес состояли в отношениях около года. У женщины остались двое детей от предыдущих отношений.

Ранее сообщалось, что в Перу задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей девушки – 24-летней победительницы конкурса красоты.