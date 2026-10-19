В Перу по подозрению в убийстве королевы красоты арестован ее бойфренд

В Перу расследуют убийство 24-летней королевы красоты В Перу по подозрению в убийстве королевы красоты арестован ее бойфренд

Москва19 окт Вести.В Перу задержан 35-летний Хуниор Джонатан Родригес Ариста по подозрению в убийстве своей девушки - 24-летней победительницы конкурса красоты Шароль Абигайль Кортес Крус. Об этом сообщает издание Need To Know.

Тело девушки было обнаружено 4 октября в квартире, где проживала пара. Мужчина сам вызвал полицию и заявил сотрудникам, что по возвращении домой нашел девушку без сознания.

Ее семья отвергла предположения о том, что она покончила с собой, и потребовала расследовать ее смерть как предполагаемое убийство говорится в публикации

При обыске следователи обнаружили запрещенные лекарственные препараты - фентанил, мидазолам и пропофол. В ходе расследования было установлено, что Ариста, работавший анестезиологом в местной больнице, имел к ним доступ.

Сестра погибшей Натали рассказала, что на протяжении полутора лет мужчина подвергал Шароль физическому и психологическому насилию. Когда девушка попыталась обратиться с жалобой, он стал угрожать причинением вреда Натали и их бабушке. Один из друзей погибшей также утверждает, что Ариста избил Крус в день ее смерти.

Девушка работала медсестрой и администратором приюта для бездомных собак. В 2024 году она победила в региональном конкурсе красоты Miss Carnaval Utcubamba.

Ранее в Мексике сообщалось об убийстве Каролины Флорес Гомес, которая в 2017 году завоевала титул "Мисс Подростковая Вселенная Нижней Калифорнии". На ее теле обнаружено 12 пулевых ранений, в убийстве подозревается свекровь.