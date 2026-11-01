В Кызыле захоронят останки женщины, убитой в Москве в 2006 году

Останки женщины, убитой в Москве 20 лет назад захоронят в Кызыле 7 ноября В Кызыле захоронят останки женщины, убитой в Москве в 2006 году

Москва1 ноя Вести.Останки женщины из Республики Тыва, которая была жестоко убита в Москве в 2006 году, захоронят в Кызыле, траурная церемония пройдет 7 ноября, сообщает "Российская газета".

В Тыве захоронят останки местной предпринимательницы, которая исчезла 20 лет назад во время поездки в Москву… С 2006 года ее искали близкие, друзья и волонтеры. И только сейчас выяснилось, что Марина О. стала жертвой жестокого преступления говорится в публикации

О раскрытии убийства женщины столичный СУ сообщил 7 октября. Женщина приехала в Москву развивать бизнес, но в марте 2006 года знакомый изнасиловал ее, после чего, по версии следствия, подговорил друзей обокрасть и убить ее. Фигуранты расправились с потерпевшей, расчленили ее тело и разбросали фрагменты по всему городу.

Когда останки женщины были найдены, полицейские возбудили уголовное дело, но сразу установить личность погибшей и раскрыть преступление по горячим следам им не удалось из-за недостаточной информации о фигурантах. Преступников нашли только сейчас благодаря применению современных методов экспертизы. Подозреваемый, которому сейчас 42 года, задержан, суд заключил его под стражу. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Марине О. было 35 лет, дома ее ждали муж и двое детей. Мужчина окончания следствия не дождался – он умер от рака.