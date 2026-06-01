Остановили колониализм: в США рассказали о борьбе РФ с мечтой Европы об Украине Профессор Вольф: Россия на Украине останавливает колониальную политику Европы

Москва1 июн Вести.Россия выступает против колониальных устремлений Западной Европы, в том числе, в контексте конфликта на Украине, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

Соответствующим мнением эксперт поделился в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube.

Европа сегодня утратила лидирующие позиции в современных технологиях и финансовой системе. В своем упадке она пытается расширить влияние в Восточной Европе, чем можно объяснить расширение НАТО и включение в нее бывших членов (военного союза европейских социалистических стран в виде Организации – прим. ред.) Варшавского договора. Сейчас их (на Западе – прим. ред.) цель — Украина. Но Россия заявляет: нет, мы против. Россия останавливает колониализм Западной Европы отметил Вольф

Он также обратил внимание на распространение на Западе ложных нарративов о России. По словам профессора, действия Москвы последовательны и не связаны с "фантазиями о территориальной экспансии".

Россия — самая большая страна в мире по площади, обладающая всеми необходимыми ресурсами. Ей не нужно и не выгодно расширяться подчеркнул эксперт

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Киев использует провокации с беспилотниками над странами НАТО, желая спровоцировать прямой конфликт участников альянса с Россией.