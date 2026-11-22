Осужденной за шпионаж Цуркан заменили оставшийся срок на принудительные работы ТАСС: осужденной за шпионаж Цуркан заменили срок на принудительные работы

Москва22 ноя Вести.Экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, осужденная на 15 лет за шпионаж, смогла добиться замены наказания с лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Первую попытку заменить оставшийся срок принудительными работами Цуркан предприняла в мае 2026 года, но суд прекратил производство по ее ходатайству. Решение удовлетворить повторное ходатайство было вынесено судом 18 ноября, оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано указывает агентство

Мосгорсуд вынес приговор в отношении уроженки Молдавии Цуркан зимой 2020 года. Согласно материалам дела, она передала молдавским спецслужбам сведения, касающиеся поставок Россией электроэнергии на территорию Украины, за что получила крупное денежное вознаграждение.