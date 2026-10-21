Москва21 окт Вести.Освобождение населенного пункта Юльевка в Запорожской области продолжает традиции Воздушно-десантных войск (ВДВ), заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава Минобороны поздравил командование и личный состав 328-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением этого населенного пункта.

В упорных боях с противником на ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет сказал Белоусов, чьи слова приводит оборонное ведомство

Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение поставленных задач и верность долгу. Он также выразил уверенность, что личный состав подразделения с честью продолжит служить России и надежно обеспечивать безопасность страны.

Об освобождении Юльевки Минобороны сообщило 21 октября. В Минобороны РФ подчеркнули, что освобождение этого населенного пункта создает благоприятные условия для развития наступления подразделений группировки войск "Днепр" на запорожском направлении.