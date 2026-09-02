Освобожденный из СИЗО бизнесмен Трабер заявил, что его оклеветали Освобожденный из СИЗО Трабер обвинил в клевете бывшего водителя Игоря Лыкова

Москва2 сен Вести.Освобожденный из СИЗО бизнесмен Илья Трабер, которого ранее обвиняли в заказном убийстве мундепа Александра Петрова, заявил, что его оклеветали. Об этом пишет "Фонтанка".

Один негодяй для того, чтобы закрыть те преступления, которые сам совершил, оклеветал меня и моего партнера по бизнесу, друга, Владимира Даниленко и еще двух других ни в чем неповинных людей заявил Трабер

Этим негодяем, по словам бизнесмена, является его бывший водитель Игорь Лыков.

Именно показания Лыкова легли в основу дела об убийстве депутата Александра Петрова, он стал ключевым свидетелем. Однако сторона защиты Трабера и Даниленко настаивала, что Лыков пытался оговорить предпринимателей из мести.

Ранее сообщалось, что Илью Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко выпустили из СИЗО. Их обоих признали непричастными к убийству.