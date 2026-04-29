Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Освобождены шесть членов экипажа захваченного США иранского контейнеровоза Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Москва29 апр Вести.Тегеран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза Исламской Республики, который был захвачен американскими войсками. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным ресурса, моряки уже вернулись на родину. Сейчас власти Ирана делают все, чтобы освободить остальных 22 членов экипажа.

Речь идет о судне, которое США захватили 20 апреля в Оманском проливе в рамках блокады иранских портов. По данным Центрального командования ВС США, экипаж контейнеровоза отказался подчиниться требованиям, после чего американский эсминец повредил машинное отделение судна. Затем на борт иранского корабля поднялись морпехи США.