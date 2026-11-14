Глава ТАСС Кондрашов: у СМИ России и Узбекистана одни и те же вызовы

От Москвы до Ташкента: единый подход СМИ к противодействию фейкам Глава ТАСС Кондрашов: у СМИ России и Узбекистана одни и те же вызовы

Москва14 ноя Вести.Россия и Узбекистан сталкиваются с одинаковыми вызовами в сфере СМИ, в частности, с информационными атаками и фейками из-за рубежа, поэтому Россия поделилась с Узбекистаном опытом передовых технологий искусственного интеллекта для обнаружения фейков. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

В ходе третьего масштабного российско-узбекского медиафорума в Ташкенте участники сосредоточились на задаче защиты аудитории от ложных сведений. Активная совместная борьба с фейками становится сегодня особенно актуальной.

У нас абсолютно одни и те же вызовы. Первое, на чем мы сегодня должны найти точки соприкосновения и уже нашли, это, конечно, проверка фактов. У нас одинаковые проблемы с постоянными информационными атаками, которые то против Узбекистана, то против России организуются из-за рубежа. И, конечно, фейк надо видеть издалека. Сегодня мы предоставляем узбекистанской стороне прекрасные механизмы с использованием искусственного интеллекта по обнаружению фейка при помощи искусственного интеллекта, уже поучаствовавшего в изготовлении того же фейка. Конечно, фейк фейка видит издалека, так же, как и искусственный интеллект. И, конечно, узбекистанской стороне это очень интересно рассказал Кондрашов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще одной угрозой доступу к правдивой информации стала "лавина фейков", в том числе создаваемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ).