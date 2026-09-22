Журналист раскрыл, как на самом деле нужно бороться с фейками Строкань призвал не делать журналистов крайними в борьбе с фейками

Москва22 сен Вести.Журналисты являются просто инструментами и не нужно делать их крайними, если информация оказывается фейком. Об этом ИС "Вести" заявил журналист Сергей Строкань.

Он напомнил, что 22 сентября в Москве проходил международный форум "Диалог о фейках 4.0", на котором обсуждались причины дезинформации.

С одной стороны, и мы, и американцы, понимаем, что мы живем в мире навязываемом нам лжи. Но, с другой стороны, мы понимаем, что проблема каких-то там журналистов, которые что-то не то пишут или снимают, или вещают, – это верхушка айсберга. Опять-таки сложилась целая корпорация … создания этой лжи, в которую входят дипломаты, политики … Самое главное, если уже действительно бороться с фейками, нужно понимать, что должна демонтироваться вся эта конструкция, не делать журналистов … крайними, они просто инструменты сказал журналист

Ранее сообщалось, что "Диалог о фейках 4.0" собрал 2000 специалистов по проверке информации из 80 стран. На мероприятии политики, эксперты и журналисты со всего мира обсудили важность противодействия ложной и недостоверной информации.