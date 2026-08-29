В Госдуме предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию

Отдельная профессия: в ГД обратили внимание на дальнобойщиков В Госдуме предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию

Москва29 авг Вести.Водителей, которые занимаются междугородними и международными перевозками грузов на дальние расстояния, необходимо выделить в отдельную профессию. С таким обращением к министру транспорта РФ Андрею Никитину обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств говорится в обращении

В настоящий момент дальнобойщики относятся к профессии "водитель автомобиля". По мнению Чернышова, этого недостаточно, поскольку их работа существенно отличается от работы водителей, поездки которых осуществляются в пределах одного города.

По его словам, дальнобойщики подолгу находятся в рейсах вдали от дома, управляя большегрузами, в том числе ночью и в сложную погоду. Кроме того, им нужно соблюдать особые правил труда и отдыха.

Именно поэтому Чернышов просит предусмотреть "отдельное наименование профессии для водителей, осуществляющих междугородние и международные автомобильные перевозки грузов на дальние расстояния".

Также депутат предлагает закрепить самостоятельное наименование профессии в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025.

Ранее сообщалось, что проследить за графиком отдыха дальнобойщиков, водителей автобусов, курьеров и таксистов поможет тахограф.