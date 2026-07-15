Москва15 июлВести.Родственница семьи стала наводчицей для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), застреливших в Гришино украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Игорь Карпачев.
По его словам, предполагаемую причастность женщины удалось установить в ходе следствия. Ранее она работала в магазине, принадлежавшем семье Карпачевых.
Кумы дочка. Звать Лена. Ее фамилия сейчас – Кислая. Она наводчица, навела [боевиков ВСУ]заявил Игорь Карпачев
О смерти спортсмена стало известно накануне. Украинские боевики выпустили в боксера пять пуль.