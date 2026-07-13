Эксперт рассказал, кто больше всего пострадает от санкций против рыбы из РФ

Отказ ЕС от российской рыбы ударит по Европе, а не по РФ Эксперт рассказал, кто больше всего пострадает от санкций против рыбы из РФ

Москва13 июл Вести.Европа сильно зависит от поставок рыбы из РФ, поэтому новый пакет антироссийских санкций с ограничением на закупку морепродуктов ударит по европейцам. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он напомнил, что Великобритания ранее пыталась отказаться от рыбы из РФ, но из-за высокой зависимости от российских поставок была вынуждена вводить параллельный импорт.

Они [европейцы] явно пытаются нанести сами себе очередной вред, ввести санкции против российской рыбы. Но те же британцы в 2022 году, не члены Евросоюза, но тем не менее, пытались отказаться от российской рыбы, а зависимость - на 35%, и им приходилось вводить параллельный импорт российской рыбной продукции. Для Европы тоже это достаточно серьезная проблема – отказаться от российской рыбы, потому что заменить ее будет сложно … потому что зависимость этого рынка достаточно серьезная: от пикши, трески, минтая, которые добываются не только в северных регионах, … [но и на ] тихоокеанском побережье рассказал Дудчак

Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ к встрече глав МИД, которая была запланирована на 13 июля. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работа над новыми санкциями продолжается.