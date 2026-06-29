Отклонена апелляция МЧС по делу о бомбоубежище в театре "Русская песня" Суд отклонил жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной

Москва29 июн Вести.Решение суда, признавшего незаконным предписание МЧС России по Москве в отношении театра "Русская песня", оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения говорится в сообщении

Суд в сентябре 2025 года отменил требование МЧС восстановить защитное сооружение гражданской обороны в подвальном помещении, в здании, которое занимает театр "Русская песня". Кроме того, со столичного МЧС в пользу театра взыскали 50 тысяч рублей в качестве возмещения госпошлины.

В октябре 2024 году представители МЧС по итогам выездной проверки выдали предписание, позже оспоренное театром. Речь шла о подвале, в котором хранится реквизит театра. Бомбоубежище в этом месте было оборудовано в 1950-е годы. Театр въехал в указанное помещение в 2000-е, когда никакого оборудования там уже не было, и никаких документов, указывающих на наличие бомбоубежища, тоже

Ранее сообщалось, что МЧС подало апелляционную жалобу с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей.