Москва15 июл Вести.Создание бесполетной зоны над Украиной – безумная идея США, которую будет практически невозможно воплотить в жизнь. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Михаил Ходаренок.

Вот это вообще откровенно безумная идея - установить бесполетную зону. … то есть усилить до такой степени зенитно-ракетное прикрытие, истребительно-авиационное, системы радиолокационной, что сделать невозможным действия и авиации, и крылатых ракет, и беспилотных летательных аппаратов противника в этой зоне заявил Ходаренок

Он напомнил, что исторически бесполетные зоны устанавливались над странами, чьи ПВО и ВВС были разбиты и не могли оказывать никакого сопротивления.

Их учреждали в Ираке. Но после того, как Саддам Хусейн был самым решительным образом разгромлен, его авиация уничтожена, зенитно-ракетные войска превращены в пыль. Действительно, там можно было учредить своим указом беспилотную зону. И для ее функционирования требовалось не так много сил и средств. В Ливии учреждали беспилотную зону, в Боснии и Герцеговине. То есть ни разу не шла речь о том, чтобы установить вот какую-то беспилотную зону в конфликте, где участвует противник. Я имею в виду, в данном случае это Российская Федерация, с примерно равными боевыми и оперативными возможностями. Да еще плюс ко всему, обладатель самого большого в мире ядерного потенциала рассказал Ходаренок

Он объяснил, что для теоретического обеспечения бесполетной зоны над Украиной потребуется масштабная передислокация сил ПВО западных стран.

Поскольку запас сил и средств Украины ограничен, это что означает? Это означает масштабные перегруппировки и передислокации западных зенитно-ракетных частей, подразделений, истребительно-авиационных полков, командных пунктов, средств разведки и так далее, и тому подобное. Ну, для того чтобы действительно на Украине вот эта воздушная крепость стала, ну, просто какой-то непреодолимой стеной отметил Ходаренок

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что у НАТО нет возможностей для закрытия неба над Украиной. Заявления президента США Дональда Трампа касательно этой темы, по мнению эксперта, не являются адекватными.