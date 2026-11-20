На Мамаевом кургане в Волгограде открыта обновленная мемориальная композиция

Открыта обновленная мемориальная композиция на Мамаевом кургане в Волгограде На Мамаевом кургане в Волгограде открыта обновленная мемориальная композиция

Москва20 ноя Вести.Накануне, в 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, торжественно открылась обновленная архитектурно-мемориальная композиция у подножия Мамаева кургана. Как сообщила пресс-служба правительства Волгоградской области, капсулы с землей городов-героев возвращены в гранитные тумбы.

В церемонии принял участие губернатор региона Герой России Андрей Бочаров, который в своем выступлении подчеркнул важность сохранения исторического наследия.

На свои исторические места возвращаются имена городов-героев нашего большого Отечества и капсулы с землей, пропитанной кровью защитников нашей Родины, являющиеся подлинным символом мужества, героизма и стойкости жителей нашей Великой страны подчеркнул глава Волгоградской области

После завершения церемонии по входной площади у подножия Мамаева кургана под звуки военного духового оркестра торжественным маршем прошла Рота почетного караула.