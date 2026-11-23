Песков объяснил, почему Москва не назначает новых послов в Британии и Франции

"Отношений нет": Песков об отсутствии назначений послов РФ в Европе Песков объяснил, почему Москва не назначает новых послов в Британии и Франции

Москва23 ноя Вести.Россия не назначает новых послов в Великобритании и Франции после освобождения от этих должностей Алексея Мешкова и Андрея Келина из-за отсутствия отношений с Лондоном и Парижем.

Такое пояснение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал газете "Ведомости".

А с послами, что касается Европы, то, куда спешить? Отношений [с этими странами] нет сказал он

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в ходе встречи в в Шэньчжэне 19 ноября президент РФ Владимир Путин не обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом кандидатуру посла России в США вместо умершего 11 ноября Александра Дарчиева.

Мешков был освобожден от должности посла РФ во Франции и Монако 24 сентября, Келин покинул пост посла в Великобритании, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 25 сентября.