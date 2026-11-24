Москва24 ноя Вести.Российский антропоморфный робот "Теледроид", отправленный на Международную космическую станцию (МКС), сможет взять на себя часть опасной работы космонавтов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала космонавт-испытатель Анна Кикина.

С космодрома "Байконур" запустили грузовой корабль "Прогресс МС-36", который доставит на МКС робототехнический комплекс "Теледроид". Он сможет работать за пределами станции, а управлять им будут космонавты изнутри МКС. Операторами станут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.

С помощью экзоскелета, находящегося внутри станции, космонавты будут управлять "Теледроидом", установленным в открытом космосе.

В первую очередь работа в открытом космическом пространстве связана с опасностями, и это агрессивная среда. Соответственно, в ней более повышенный риск для нахождения человека. И мы хотим минимизировать этот риск, и заменить человека на техническое устройство, которым опять же будет управлять человек, но находясь уже в комфортных условиях… Плюс ко всему мы будем экономить ресурсы не только человеческого здоровья, но также и амортизации оборудования, аппаратуры и финансовые затраты рассказала Кикина

Она отметила, что также роботу можно будет доверить типовые задачи, которые космонавту приходится выполнять изо дня в день.

Многие операции, которые выполняет космонавт в агрессивной среде, за бортом комфортных условий, типовые, базовые. И по факту много работы такой, которую может выполнить и робот, который будет обучен. Например, подстыковка карабина, снятие карабина, надевание, снятие замков, состыковка разъемов, у нас это довольно частая операция объяснила космонавт

"Прогресс МС-36" доставит робота на станцию через двое суток. Космонавтам придется провести десятки тестов и испытаний внутри станции и снаружи. Если эксперимент пройдет успешно, такие роботы могут стать штатными помощниками в будущих проектах покорения космоса.