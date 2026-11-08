Москва8 ноя Вести.Отшельница Агафья Лыкова, пропавшая неделю назад, вышла на связь со своим духовником и сообщила, что с ней все в порядке. Об этом ТАСС рассказал духовный наставник отшельницы отец Игорь Мыльников.

По его словам, когда пропала связь, поэтому возникло предположение, что с 81-летней Лыковой могло что-то случиться.

Да, связь пропала, и думали, что все – что-то случилось. Но потом подняли тревогу: меценат Али Муссаевич Узденов... экспедицию снарядил, директор заповедника Алтайского тоже подключился сказал Мыльников

Экспедиция вылетела на отдаленную таежную заимку в Хакасии. Там выяснилось, что у женщины пропала спутниковая связь, которую уже восстановили. Со здоровьем у отшельницы все в порядке.