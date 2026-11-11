Овечкин заявил, что никто не использует его в интересах российской пропаганды

Овечкин вновь столкнулся с вопросами о политике во время приезда в Канаду Овечкин заявил, что никто не использует его в интересах российской пропаганды

Москва11 ноя Вести.Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь столкнулся с вопросами о своих политических взглядах и отношениях с российскими властями во время приезда в Канаду.

Перед матчем в Оттаве журналист телеканала CBC спросил хоккеиста, используют ли его в качестве инструмента российской пропаганды.

Никто меня не использует ответил Овечкин

Визит спортсмена сопровождался акцией протеста, организованной представителями Украинско-канадского конгресса. Отношение к Овечкину в Канаде остается неоднозначным на фоне его публичной поддержки президента России Владимира Путина.

В сентябре хоккеист подвергся новой волне критики после появления в предвыборном ролике партии "Единая Россия". Вместе с ним в видео участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, главный редактор RT Маргарита Симоньян и актер Владимир Машков.

Еще в ноябре 2017 года Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, объединившего известных спортсменов и других публичных лиц в поддержку российского президента. Тогда он открыто заявил о своем отношении к Владимиру Путину и объяснил решение личными убеждениями и поддержкой своей страны.

После начала конфликта на Украине в 2022 году хоккеисту также пришлось отвечать на вопросы о политических взглядах. В частности, он объяснял наличие фотографии Путина на аватаре в социальных сетях, подчеркивая, что считает его своим президентом, но сам не занимается политикой, а остается спортсменом.