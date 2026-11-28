Москва28 ноя Вести.У Турции есть интересы в разных частях мира, однако она испытывает дискомфорт из-за провокаций киевского режима.

Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.

Также он назвал еще одну причину – из-за расширения охвата боевых действий экономические проблемы становятся все более заметны.

В недавнем прошлом несколько украинских беспилотников атаковали российские танкеры в Черном море, особенно в исключительной экономической зоне Турции. После этого Анкара направила четкие послания Киеву и Зеленскому, что такие нарушения безопасности вблизи Турции недопустимы. Конечно, Турция испытывает дискомфорт по поводу возможного расширения спектра украинской войны. Прежде всего, сдерживание нагнетания действительно важно, потому что у Турции есть разные интересы в разных частях мира: и в Средиземноморье, и в Черном море. Во-вторых, по мере расширения охвата боевых действий экономические проблемы все более заметны в том, что касается торговли зерном, нефтью, газом и так далее. А это напрямую влияет на турецкую экономику. Особенно тревожно втягивание в воронку Ливии. И это что-то новое. До сих пор главной проблемой в Ливии для Турции был раздел страны между Бенгази и Триполи. Турция старается добиться там национального примирения, в том числе из-за стратегически важной для Анкары темы разграничения территориального шельфа в Средиземном море