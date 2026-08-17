ГБР: Су-24М в Хмельницкой области мог рухнуть из-за столкновения с птицей

Озвучена причина крушения Су-24М в Хмельницкой области ГБР: Су-24М в Хмельницкой области мог рухнуть из-за столкновения с птицей

Москва17 авг Вести.Самолет Су-24М в Хмельницкой области мог рухнуть из-за столкновения с птицей. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Уточняется, что специалисты бюро расшифровали данные бортового регистратора, которые показали, что во время полета у летательного аппарата отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управление и стал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей говорится в сообщении ГБР в Telegram

Самолет Су-24М в Хмельницкой области разбился 16 июня 2026 года, выполняя задание на западе Украины. Летчик-испытатель "Антонова" Богдан Загорулько и штурман Богдан Бабенко погибли.