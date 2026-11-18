Москва18 нояВести.Суд США приговорил гражданина Пакистана Асифа Мерчанта к 27,5 года тюремного заключения за подготовку покушения на президента США Дональда Трампа и других американских политиков, сообщает Минюст США.
Судья Эрик Р. Комити приговорил 48-летнего Асифа Мерчанта к 330 месяцам тюремного заключения за попытку совершения террористического акта, выходящего за пределы национальных границ [США], и убийства по наймуотмечает Минюст США
По мнению следствия, в апреле 2024 года Мерчант прибыл в США для проведения политических убийств. Помимо Трампа в списке целей Мерчанта значился занимавший тогда пост президента США Джо Байден и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Мерчанта задержали 12 июля 2024 года при попытке вылететь из США, а в марте 2026 года коллегия присяжных признала его виновным в попытке совершения теракта и заказного убийства.