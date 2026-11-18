Гражданин Пакистана приговорен к 27,5 года тюрьмы за план покушения на Трампа

Пакистанец получил 27,5 года тюрьмы за подготовку покушения на Трампа Гражданин Пакистана приговорен к 27,5 года тюрьмы за план покушения на Трампа

Москва18 ноя Вести.Суд США приговорил гражданина Пакистана Асифа Мерчанта к 27,5 года тюремного заключения за подготовку покушения на президента США Дональда Трампа и других американских политиков, сообщает Минюст США.

Судья Эрик Р​​​. Комити приговорил 48-летнего Асифа Мерчанта к 330 месяцам тюремного заключения за попытку совершения террористического акта, выходящего за пределы национальных границ [США], и убийства по найму отмечает Минюст США

По мнению следствия, в апреле 2024 года Мерчант прибыл в США для проведения политических убийств. Помимо Трампа в списке целей Мерчанта значился занимавший тогда пост президента США Джо Байден и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Мерчанта задержали 12 июля 2024 года при попытке вылететь из США, а в марте 2026 года коллегия присяжных признала его виновным в попытке совершения теракта и заказного убийства.