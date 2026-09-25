Москва25 сен Вести.Представители партий, которые критикуют проведение выборов в три дня, должны умерить свой эгоизм, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании о результатах выборов депутатов Госдумы РФ.

Надеюсь, что ряд политиков умерят свой партийный эгоизм. Некоторые жаловались, что, дескать, трудно, тяжело наблюдать. Конечно, сложнее. Конечно, труднее было сказала она

Глава ЦИК добавила, что решение о проведение трехдневных выборов было принято в интересах избирателей, а также по соображениям безопасности.