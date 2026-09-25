Москва25 сенВести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала недопустимой ситуацию с ошибкой при изготовлении и передаче бюллетеней на региональных выборах в Кировской области.
Она подчеркнула, что случаю будет дана самая принципиальная оценка.
Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценкасказала глава ЦИК на заседании в пятницу
Итоги выборов депутатов Законодательного собрания Кировской области по одномандатному округу №25 были признаны недействительными в связи с технической ошибкой, повторное голосование проведут через год, подчеркнула она.