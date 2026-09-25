Памфилова назвала ситуацию с ошибкой на выборах в Кировской области недопустимой

Памфилова: ситуация с ошибкой в Кировской области получит принципиальную оценку Памфилова назвала ситуацию с ошибкой на выборах в Кировской области недопустимой

Москва25 сен Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала недопустимой ситуацию с ошибкой при изготовлении и передаче бюллетеней на региональных выборах в Кировской области.

Она подчеркнула, что случаю будет дана самая принципиальная оценка.

Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка сказала глава ЦИК на заседании в пятницу

Итоги выборов депутатов Законодательного собрания Кировской области по одномандатному округу №25 были признаны недействительными в связи с технической ошибкой, повторное голосование проведут через год, подчеркнула она.