Памфилова заявила о провале оппозиционной акции с яблоками

Памфилова: запланированная оппозицией акция с яблоками полностью провалилась Памфилова заявила о провале оппозиционной акции с яблоками

Москва20 сен Вести.Акция с яблоками, которую планировала радикальная оппозиция в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России, полностью провалилась. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, акция должна была состоять в том, чтобы прийти к избирательном участкам в полдень и бросать яблоки.

Акция провалилась полностью заявила глава ЦИК

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20-го.

Уже озвучены предварительные результаты. Согласно экзитполу ВЦИОМ, "Единая Россия" получила 49,4% голосов.