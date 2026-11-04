Москва4 нояВести.Рядом с Ферапонтовым монастырем в Вологодской области в День народного единства открыли памятник русскому иконописцу Дионисию и его сыновьям Владимиру и Феодосию. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Там же, на берегу Ферапонтова озера, сегодня освятили часовню в честь Святого Георгия Победоносца.
Открытие памятника стало одним из главных событий второго этапа благоустройства парка "Берег Дионисия". Проект победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вместе с часовней Святого Георгия Победоносца скульптура формирует единый архитектурный ансамбльсообщил глава региона
В 1502 году Дионисий вместе с сыновьями расписал собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Фрески сохранились до наших дней практически в первозданном виде.