Возле Ферапонтова монастыря открыли памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям

Памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям открыли в Вологодской области Возле Ферапонтова монастыря открыли памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям

Москва4 ноя Вести.Рядом с Ферапонтовым монастырем в Вологодской области в День народного единства открыли памятник русскому иконописцу Дионисию и его сыновьям Владимиру и Феодосию. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Там же, на берегу Ферапонтова озера, сегодня освятили часовню в честь Святого Георгия Победоносца.

Открытие памятника стало одним из главных событий второго этапа благоустройства парка "Берег Дионисия". Проект победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вместе с часовней Святого Георгия Победоносца скульптура формирует единый архитектурный ансамбль сообщил глава региона

В 1502 году Дионисий вместе с сыновьями расписал собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Фрески сохранились до наших дней практически в первозданном виде.