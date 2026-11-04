День народного единства отметили в Донбассе и Новороссии

В Донбассе и Новороссии прошли праздничные мероприятия День народного единства отметили в Донбассе и Новороссии

Москва4 ноя Вести.День народного единства регионах Донбасса и Новороссии отметили мероприятиями, посвященными языкам, кухне и культурным традициям народов России. Об этом сообщили представители региональных властей.

В Донецке прошли литературные встречи, исторические лекции, мастер-классы и концерты. На сценах выступили фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы. Для жителей организовали викторины и квизы, рассказал глава города Алексей Кулемзин.

На сценах блистали фольклорные ансамбли, театральные, вокальные и хореографические коллективы. А интерактивные викторины и квизы позволили каждому прикоснуться к богатому наследию народов России отметил Кулемзин в мессенджере МАХ

Одной из центральных акций в Донецкой Народной Республике стало создание российского триколора площадью 300 квадратных метров. В ней участвовали несколько сотен человек.

В Мелитополе на мастер-классе "Сладкий звон единства: Пряничные колокольчики народов" участники приготовили и украсили пряники национальными орнаментами. В рамках мероприятия также прошла ярмарка изделий местных мастеров.

В Херсонской области главной площадкой празднования стал парк имени Шевченко в Геническе. Там развернули несколько площадок с презентацией ремесел и культуры разных народов России.